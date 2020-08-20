Массаж для самки белуги

Икра осетровых рыб — "чёрное золото" Астраханской области. А икра каспийской белуги, занесенной в Красную книгу, считается самой вкусной и ценной. Ловля осетровых в России запрещена. Рыбу разводят на специальных фермах и сегодня в регионе действуют уже около 40 таких хозяйств. Одно из них — Астраханская рыбоводная компания "Белуга" — работает с 2002 года. Для получения икры она первой стала применять не традиционный метод — сдаивание, тогда как обычный способ подразумевает забой рыбы.

"Я сейчас просто прощупываю брюшко у самки и решаю какую самку взять", — показывает глава компании Владимир Владимиров. "Сцеживание икры происходит такими массирующими движениями". После этой процедуры самка отдыхает в течении недели.

По оценкам специалистов, за последние два десятилетия поголовье каспийской белуги в естественной среде обитания сократилось на 90%.

Компания "Белуга" также занимается восстановлением популяции осетровых и защитой экосистемы, поэтому часть полученной икры идет на эти цели. Выращенную в искусственных условиях рыбу затем выпускают в Каспийское море.

Рыбная промышленность в Астраханской области набирает обороты. В первом полугодии было произведено на 25% больше осетровых, чем за тот же период прошлого года.