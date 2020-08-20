Для Александра Лукашенко готовят санкции и инаугурацию

Пока сторонники и противники Александра Лукашенко готовят новые уличные акции, Евросоюз начинает разработку конкретных санкций в отношении белорусских чиновников и государственных деятелей. Делается это в соответствии с решением саммита ЕС, который не признал Лукашенко легитимным главой государства. МИД Литвы уже внёс его в список лиц, которым может быть запрещён въезд в страну. Сам политик вновь заявляет о вмешательстве во внутренние дела страны.

Продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим... Александр Лукашенко белорусский президент

Несмотря на протесты, Центризбирком заявляет о подготовке инаугурации Александра Лукашенко — она может пройти в течение двух месяцев. У Координационного совета по трансферу власти, который сформировали сторонники Светланы Тихановской, другие планы — его представители рассказывают о пока безуспешных попытках начать переговоры с Лукашенко об организации новых президентских выборов.

Член Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова подчеркивает важность диалога для белорусского общества и, в то же время, говорит, что противники Лукашенко нуждаются в помощи партнёров в организации передачи власти: «Для нас это важно, потому что мы находимся в центре Европы, нам нужно быть на связи со всеми, нам нужны друзья».

Лукашенко ранее говорил, что новые президентские выборы могут пройти только после изменения Конституции, и заявлял о готовности удержать ситуацию под контролем: «власти есть, на кого опереться». Он отмечал, что уже через год-два мог бы сам покинуть пост президента.

В среду вечером в белорусских городах прошли новые акции протеста, но они были менее массовыми, чем прежде. Противники Александра Лукашенко сообщают о продолжении забастовок, но новые крупные выступления запланированы на воскресенье, когда сторонники Светланы Тихановской собираются провести массовое шествие по центру Минска под названием «Марш новой Беларуси».