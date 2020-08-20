СК Беларуси возбудил уголовное дело против Конституционного совета оппозиции

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с призывами Координационного совета (КС) оппозиции к "захвату власти". Эта статья УК республики предусматривает ответственность в виде лишения свободы до пяти лет "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Комментируя создание Координационного совета, генпрокурор страны Александр Конюк заявил, что "создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной".

В ответ Координационный совет белорусской оппозиции обратился в Генпрокуратуру, МВД, КГБ и Следственный комитет Беларуси с требованием провести срочные встречи "для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции".

Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что уголовное дело - попытка оказать давление на оппозицию. "Мы расцениваем такие заявления от правоохранительных органов как давление и репрессии в отношении мирных граждан, - сказала она. - Мы задекларировали вчера после заседания Координационного совета намерения, они исключительно мирные, мы не ставим цель захвата власти никакими незаконными способами".

По ее словам, в основе работы Координационного совета "лежит только закон, в отличие от правоохранительных органов, которые действуют в последнее время абсолютно незаконными способами". "Наше основное требование - восстановление законности в Беларуси, чтобы мы все были в безопасности. Надо, чтобы органы правопорядка обеспечивали нашу безопасность и действовали исключительно в рамках законодательства, как и вся наша команда", - отметила Ковалькова.

В пятницу Следственный комитет вызвал члена президиума КС, юриста Максима Знака, сообщила пресс-служба совета. "Мне позвонили и пригласили на беседу. Никакой повестки нет. Процессуальный статус - свидетель. Беседа по уголовному делу по факту образования совета", - цитирует слова юриста "Интерфакс".

Создание Координационного совета инициировала 14 августа Светлана Тихановская. КС планирует участвовать в проводимых мероприятиях, в том числе "в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов". Основная заявленная цель органа - "мирный транзит власти".

В президиум КС вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра).

В стране уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Три человека погибли. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и, по последним данным, находится в Литве. С 13 августа на многих белорусских промпредприятиях начались забастовки. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.