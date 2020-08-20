Чем чревато расширение Amazon?

Вход на эту стройку запрещён. Официально её ведёт Goodman, партнер Amazon по логистическим складам. Но по мнению некоторых правозащитных организаций сомнения нет: всемирный интернет-магазин продолжает расширяться.

Строительство нового логистического центра возле аэропорта Сент-Экзюпери французского Лиона не одобряют многие местные жители и владельцы магазинов. Сразу две ассоциации пытаются добиться закрытия этого проекта через суд. После того как их иск был отклонён, они теперь подали апелляцию.

Один из аргументов - выбросы углекислого газа, которые сильно возрастут после открытия центра, в то время как во Франции в последнее время эти выбросы стали наконец снижаться.

"По нашим сегодняшним оценкам, большая часть этих выбросов углерода происходит от производства, доставки и распределения товаров. Имея склад такого размера, Amazon сможет доставлять более 240 млн новых товаров каждый год. Таким образом, это противоречит нашему желанию сократить выбросы углерода. По нашим оценкам, в розничной торговле количество выставленных на продажу товаров следует уменьшить в десять раз", - объясняет Адриан Монтагю, сооснователь кооператива Commown, который борется за более этичное и ответственное применение цифровых технологий.

В ответ на обвинения в загрязнении воздуха при авиаперевозках слишком большого объёма товаров, Amazon напоминает, что ее последние установки используют новейшие достижениях в области энергоэффективности, и что в июне компания выделила 2 млрд долларов для поддержки развития безуглеродных технологий и услуг.

Защитники проекта говорят, что новый склад недалеко от Лиона создаст более тысячи рабочих мест; растёт число сотрудников Amazon и в других европейских странах - и особенно в Германии, Великобритании и Польше.

Но противники строительства центра утверждают, что расширение интернет-магазина косвенно уничтожит больше рабочих мест, чем создаст. По данным Министерства экономики Франции, только в 2018 году в стране из-за Amazon было потеряно около 8 тыс. рабочих мест.

"По нашим оценкам, на одно рабочее место, созданное Amazon, приходится 2,2 потерянных для местной экономики. Кроме того, эти рабочие места очень ненадёжны и неустойчивы, потому что Amazon всё больше роботизирует свои склады", - говорит Адриан Монтагю.

Во Франции, по сообщениям ассоциаций, ведутся работы по созданию и других логистических центров. Но в Amazon это отрицают.

Для Лолы Лебретон, управляющей книжным магазином, основанном в Лионе более века назад, доминирующее влияние Amazon в торговле в течение последних лет десяти привело к падению цен и болезненным последствиям для её продаж в Интернете:

"Десять лет назад продажи наших книг в Интернете составляли 25-30% от всего оборота, а теперь они упали до 5-10%".

Гийом Пети, Euronews:

_"Министерство по защите окружающей среды Франции заявило, что выступает за приостановку строительства на территории страны новых складов интернет-магазинов. К тому же в отношении Amazon ведутся сразу несколько расследований: так, в Германии регулирующие органы выясняют, не снижает ли Amazon цены для ритейлеров, использующих ее сайт; а Европейский союз подозревает Amazon в использовании данных независимых продавцов, что нарушает правила законной конкуренции".

_