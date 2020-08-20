Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Чем чревато расширение Amazon?

Комментарии
 Кнарик Хачатрян  & Гийом Пети
euronews_icons_loading
Чем чревато расширение Amazon?
Авторское право  Paul Sancya/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Вход на эту стройку запрещён. Официально её ведёт Goodman, партнер Amazon по логистическим складам. Но по мнению некоторых правозащитных организаций сомнения нет: всемирный интернет-магазин продолжает расширяться.

Строительство нового логистического центра возле аэропорта Сент-Экзюпери французского Лиона не одобряют многие местные жители и владельцы магазинов. Сразу две ассоциации пытаются добиться закрытия этого проекта через суд. После того как их иск был отклонён, они теперь подали апелляцию.

Один из аргументов - выбросы углекислого газа, которые сильно возрастут после открытия центра, в то время как во Франции в последнее время эти выбросы стали наконец снижаться.

"По нашим сегодняшним оценкам, большая часть этих выбросов углерода происходит от производства, доставки и распределения товаров. Имея склад такого размера, Amazon сможет доставлять более 240 млн новых товаров каждый год. Таким образом, это противоречит нашему желанию сократить выбросы углерода. По нашим оценкам, в розничной торговле количество выставленных на продажу товаров следует уменьшить в десять раз", - объясняет Адриан Монтагю, сооснователь кооператива Commown, который борется за более этичное и ответственное применение цифровых технологий.

В ответ на обвинения в загрязнении воздуха при авиаперевозках слишком большого объёма товаров, Amazon напоминает, что ее последние установки используют новейшие достижениях в области энергоэффективности, и что в июне компания выделила 2 млрд долларов для поддержки развития безуглеродных технологий и услуг.

Защитники проекта говорят, что новый склад недалеко от Лиона создаст более тысячи рабочих мест; растёт число сотрудников Amazon и в других европейских странах - и особенно в Германии, Великобритании и Польше.

Но противники строительства центра утверждают, что расширение интернет-магазина косвенно уничтожит больше рабочих мест, чем создаст. По данным Министерства экономики Франции, только в 2018 году в стране из-за Amazon было потеряно около 8 тыс. рабочих мест.

"По нашим оценкам, на одно рабочее место, созданное Amazon, приходится 2,2 потерянных для местной экономики. Кроме того, эти рабочие места очень ненадёжны и неустойчивы, потому что Amazon всё больше роботизирует свои склады", - говорит Адриан Монтагю.

Во Франции, по сообщениям ассоциаций, ведутся работы по созданию и других логистических центров. Но в Amazon это отрицают.

Для Лолы Лебретон, управляющей книжным магазином, основанном в Лионе более века назад, доминирующее влияние Amazon в торговле в течение последних лет десяти привело к падению цен и болезненным последствиям для её продаж в Интернете:

"Десять лет назад продажи наших книг в Интернете составляли 25-30% от всего оборота, а теперь они упали до 5-10%".

Гийом Пети, Euronews:

_"Министерство по защите окружающей среды Франции заявило, что выступает за приостановку строительства на территории страны новых складов интернет-магазинов. К тому же в отношении Amazon ведутся сразу несколько расследований: так, в Германии регулирующие органы выясняют, не снижает ли Amazon цены для ритейлеров, использующих ее сайт; а Европейский союз подозревает Amazon в использовании данных независимых продавцов, что нарушает правила законной конкуренции".
_

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube