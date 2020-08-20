Дмитрий Песков пожелал Навальному "скорейшего выздоровления"

Кремль знает из СМИ о том, что оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии, для его лечения привлечены лучшие врачи. "СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пожелав Навальному "как и любому гражданину страны скорейшего выздоровления".

"Врачи сейчас делают все, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - добавил он. Песков отметил, что, по данным СМИ, омские медики "проводят консилиумы со специалистами в Москве".

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что расследование болезни Навального возможно только после получения окончательных анализов, устанавливающих причины случившегося с ним.

"Сначала нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что стало причиной вот этой ситуации, потери сознания, - сказал он. - После этого, если имеет место отравление и будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, то будет расследование".

На замечание, не считают ли в Кремле, что в отношении одного из основных критиков российской власти алгоритм действий должен быть иной, Дмитрий Песков сказал: "У действующей власти много критиков, все они граждане РФ, и, безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина РФ, это серьезная ситуация, и врачи, и правоохранительные органы в равной степени серьезно относятся ко всем гражданам".

Ранее в четверг поступила информация, что Алексей Навальный находится в коме из-за отравления. Сторонники оппозиционера сообщили, что ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Экипаж сделал экстренную посадку в Омске. Политика отправили в больницу сразу после приземления.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позже она добавила, что политик пил чай в кафе в аэропорту Томска.

Главврач Больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский сообщил, что состояние политика оценивается как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

Терапевт Навального Ярослав Ашихмин сообщил Euronews, что "не знает, какое у него состояние" сейчас, но никаких предпосылок для резкого ухудшения здоровья у него не было. "Я с 2013 года за ним слежу, никаких предпосылок к этому абсолютно не было", - сказал он, добавив, что не исключает "токсический фактор".

"Прогнозировать ситуацию невозможно, нужно понимать, что происходит с человеком. Такие вопросы можно задавать только врачам, которые его видят, - подчеркнул Ашихмин. - Сейчас супруга Алексея на месте. Юридически сейчас все зависит от нее. Мы нашли очень хорошие клиники в Европе, которые потенциально, несмотря на коронавирус, могут принять пациента".

Telegram-канал Baza со ссылкой на врачей сообщает, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия - сильным психодислептиком. "Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать", - сообщило издание.

Директор кафе, где, по сообщениям, Навальный пил чай, заявил, что будут изучены записи с камер видеонаблюдения.