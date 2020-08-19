В Швейцарии прошел шоколадный "дождь". Жители городка Ольтен увидели, как с неба падает какао-порошок. Он покрыл дома, дороги и машины.

Как оказалось, причиной сладкого происшествия стали технические неисправности на кондитерской фабрике Lindt & Sprüngli: сбой произошел в работе вентиляционной системы, и потом ветер разнес какао по всей округе. Эту информация подтвердила пресс-служба фабрики. Компания пообещала быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.

В Lindt заверили, что какао-порошок не представляет никакой опасности ни для людей, ни для экологии. Сейчас работа вентиляции уже полностью восстановлена.