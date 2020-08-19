Больше десяти не собираться: Европа борется с COVID-19

Власти испанской Страны Басков больше не разрешают собираться в группы больше 10 человек в рамках борьбы с COVID -19. Регион занимает второе место по уровню заражения на душу населения. Испания лидирует в Европе по числу новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей на последние 2 недели. Этот показатель здесь вырос до 132. Второе место занимает Люксембург — 98 человек на 100 тысяч населения, третье место за Мальтой — 88,5.
Австрия пополнила список стран, ограничивающих въезд туристов из Испании.
Ирландия объявила, что ограничения "значительно" ужесточаются после того, как за последние две недели число случаев заболевания резко возросло. Эксперты в области здравоохранения говорят, что этот всплеск связан с людьми моложе 40 лет — многие из которых не знают, что инфицированы, и игнорируют социальное дистанцирование. Ирландские власти отреагировали на это призывом работать из дома и ограничением социального общения.
Ношение масок все чаще рассматривается как не стопроцентный барьер для передачи инфекций. В то время как Франция заявила, что сделает масочный режим обязательным на работе, а в Риме за его соблюдением в общественных местах строго следит полиция.
На последние две недели первую тройку европейских стран по количеству смертей от COVID -19 на душу населения возглавляют Румыния, Болгария и Люксембург.