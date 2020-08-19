Белорусская оппозиция готова к диалогу

В то время как все большее число работников государственного сектора присоединяются к общенациональной забастовке, белорусская оппозиция готовится к переговорам.

Во вторник, в Минске был объявлен состав Координационного совета по обеспечению трансфера власти, куда вошли представители творческой интеллигенции, предприниматели и фабричные рабочие. Цель совета, по словам его представителей, — транзит власти, а не ее захват.

Мы победили. И это стало абсолютно очевидным для всех. И я прошу в том числе поддержать и белорусский народ Мария Колесникова член Координационного совета белорусской оппозиции

Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни... Publiée par Вольга Кавалькова sur Lundi 17 août 2020

Наш корреспондент Анелиз Боржес поинтересовалась, почему совет считает, что может посадить правительство за стол переговоров, начались ли они уже и с кем именно.

Если мы назовем вам имена, у них могут возникнуть проблемы. Поэтому мы просто ждем их звонка Максим Знак член Координационного совета белорусской оппозиции

Президент страны Александр Лукашенко до недавнего времени называвший оппозицию "тремя несчастными девчонками", у которых нет представления об управлении страной, теперь называет новый Координационный совет угрозой.

Они требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

Пока оппозиция и действующая власть пытаются наладить диалог, белорусы продолжают устраивать мирные акции протеста по всей стране. Их главные требования: отставка Александра Лукашенко и освобождение всех ранее задержанных участников демонстраций, а также поддержка всех бастующих.

Мирная демонстрация на площади Независимости в Минске Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Ольга Ковалькова, пресс-секретарь кандидата в президенты Светланы Тихановской, говорит, что у Лукашенко нет другого выбора кроме как идти на диалог.

Сегодня Александр Лукашенко просто вынужден идти на диалог с собственным народом. Потому что, когда стоит выбор между войной, которую он ведет всю эту неделю, и диалогом — мы призываем выбрать диалог. Это правильный способ Ольга Ковалькова пресс-секретарь кандидата в президенты Светланы Тихановской

Согласится ли действующий президент сесть за стол переговоров — покажет время. Но, судя по его выступлениям в последние дни, сдаваться без боя он не намерен.