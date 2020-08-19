Греческие острова: туризм не сдаётся

Туристическая отрасль Греции старается из-за всех сил поддерживать в рабочем состоянии мотор экономики страны: на популярных среди путешественников и отдыхающих греческих островах пытаются наладить жизнь в условиях ограничительных мер, введённых из-за пандемии, чтобы по-прежнему привлекать клиентов.

Всплеск новых случаев COVID-19 и закрытие в связи с этим баров, ночных клубов и ресторанов стало новой проблемой для живописного острова Эгина, который находится в самом сердце Саронического залива, между Аттикой и Арголидой.

Яннис Зорбас, мэр Эгины:

"Туристический поток не изменился: у нас на острове многолюдно, особенно в первые две недели августа; число прибывающих туристов не сократилось и после введения новых мер".

Владельцы ресторанов говорят, что для них мало что изменилось, и что финансовые потери не так значительны. А вот барам и ночным клубам приходится нелегко.

Гиоргос Ликурис, владелец ресторана:

"Нам повезло: в отличие от других островов мы находимся близко к Афинам, и к нам приезжает много греческих туристов. Нельзя сказать, что бизнес на острове не работает".

Кириакос Клонос, владелец ночного клуба:

"Для ночной жизни острова это уже второй серьёзный удар. Наш сектор закрылся первым, а открылся последним, и только мы начали как следует работать - эти новые меры опять положили конец ночной жизни".

Одни молодые люди недовольны тем, что ночные клубы теперь закрываются раньше, они готовы пойти на риск. Другие стали отдавать предпочтение иным развлечениям или как-то приспособиться к создавшимся условиям:

_"Конечно, это изменило наше настроение и наши планы, но мы решили остаться, адаптироваться, начинать день с раннего утра и наслаждаться им до полуночи".

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"Я приехал сюда, чтобы просто хорошо провести время, мы сняли дом тут недалеко. Мы не собирались ходить на вечеринки или в бары, мы просто хотели расслабиться и хорошенько отдохнуть".

"Я не боялась ехать сюда, потому что знала: случаев заражения здесь не так уж много. По сравнению с Францией здесь вообще безопасно. Так что да, я не боюсь".

Яннис Карагиоргас, Euronews:

"Греческое лето - это прекрасные пляжи, плавание, развлечения на суше и на море, вкусная еда. Молодые люди говорят, что даже в условиях новых ограничений, закрывших ночные клубы и бары, они всё равно будут наслаждаться отдыхом. А вот владельцы ночных клубов и баров боятся, что их надежды на хороший сезон не оправдаются".