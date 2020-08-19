Covid-19: Испания и Франция в лидерах

Испания и Франция лидируют по числу новых случаев заражения коронавирусом в Европе. За последние стуки в пиренейском королевстве выявлено 3715 заболевших Covid-19. Ситуация ухудшается в целом ряде автономных сообществ. В столичном регионе власти проводят массовое выборочное тестирование, чтобы обнаружить бессимптомных носителей, но многие местные жители от него отказываются, так как не хотят оказаться в двухнедельной самоизоляции в случае положительного результата.

Во Франции зафискировано 3776 случаев — самый высокий показатель с 6 мая. Тулуза стала первым городом страны, где вводится обязательное ношение защитной маски на улице. А французские предприятия готовятся к обязательному масочному режиму, который вступает в силу 1 сентября. Власти страны стремятся избежать повторного строгого карантина.

Между тем мир ждет появления эффективной вакцины. Сейчас идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях. В связи с этим папа римский Франциск призвал к справедливому подходу. "Будет очень прискорбно, если богатые люди получат приоритет и если вакцина станет собственностью только одной страны, вместо того чтобы быть всеобщим достоянием", — заявил глава римско-католической церкви.

Правительство Австралии сообщило, что договорилось с британско-шведской компанией "Астра-Зенека" о местном производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом. Премьер -министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что каждый житель страны получит бесплатный доступ к прививке.