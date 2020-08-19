Байден утверждён кандидатом в президенты США

Общенациональный съезд Демократической партии США официально утвердил Джозефа Байдена кандидатом в президенты. В ходе голосования, которое из-за пандемии проходило в онлайн-формате, политик получил более 3,5 тысяч голосов делегатов, — втрое больше, чем его главный оппонент на праймериз Берни Сандерс. Сам Сандерс призывал американцев поддержать Байдена.

Согласно последним соцопросам, Байден пока может считаться фаворитом президентской гонки. Тем не менее, действующий глава государства Дональд Трамп отстаёт от него всего на несколько процентов. Трамп неоднократно заявлял об уверенности в своём переизбрании, называл Байдена слабым политиком. Вместе с тем он допускал возможность победы демократов, представляя это как угрозу для США.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.