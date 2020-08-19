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Германия

Серию аварий в Берлине устроил исламист

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 Вероника Доваль
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Серию аварий в Берлине устроил исламист
Авторское право  Paul Zinken/(c) dpa-Zentralbild
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Прокуратура Берлина рассматривает серию ДТП, устроенных во вторник на столичной автостраде, как целенаправленную атаку радикального исламиста. Об этом заявил официальный представитель ведомства.

По его словам, принимая во внимание "обстоятельства, поведение и высказывания задержанного 30-летнего выходца из Ирака, следствие исходит из религиозно-исламисткого и политического мотива". Кроме того отмечается, что у подозреваемого в прошлом были психические проблемы.

Во вторник поздно вечером мужчина устроил три аварии на трассе А100, затем остановился прямо на автобане, поставил на дорогу ящик и заявил, что там находится "опасный предмет". При этом, выйдя из машины, он выкрикивал "Аллах акбар". Впоследствии полицейские задержали злоумышленника, а специалисты не обнаружили в ящике ничего подозрительного, лишь инструменты.

В результате серии ДТП пострадали как минимум шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы. Полностью была закрыта одна из основных транспортных артерий Берлина, образовались многочасовые пробки.

По данным служб безопасности с 2013 года количество исламистов, считающихся опасными в Германии, увеличилось в пять раз до 680.

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