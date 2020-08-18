"Брексит" + COVID-19 - проблема экспортёров

Пандемия коронавируса вынудила многие транспортные компании сократить мощности, а ряд мелких операторов приостановить свою деятельность. Между тем "брексит" должен быть завершён уже через несколько месяцев, и новые проблемы лишь осложняют переговорный процесс. .

"Таможенные проверки и прочие формальности станут огромной проблемой для выхода из ЕС к концу года. Остаётся очень много деталей, котоые всё ещё требуют решения", - говорит логист Натали Чепмен.

Для британских и европейских экспортёров и импортёров вспышка COVID-19 спутала все планы. Дэн ван дер Кнаап работает дальнобойщиком в компании, которая ежедневно обеспечивает поставку цветов из Нидерландов в Великобританию. Это скоропортящийся товар, и он рассчитан на быструю доставку.

_"Я очень волнуюсь, _ - говорит Дэн, - _потому что не знаю, как всё это будет: ничего пока неясно, ничто не стопроцентно, и от этого всё тревожней". _

Многие транспортные компании, которые занимаются организацией крупных грузоперевозок, едины в своём желании продлить переходный период перед выходом Великобритании из ЕС.

Люк Ханрахан, Euronews:

"Вот уже четыре года, как британские транспортные компании обеспокоены предстоящим "брекситом", а теперь ещё и коронавирус добавил им дополнительных переживаний. Для этих компаний беспрепятственное движение товаров между Европой и Великобританией жизненно необходимо".

В офисе транспортной компании Jordan Freight Logistics кипит работа. Здесь пытаются найти решения, обеспечить доставку грузов. Но некоторые европейские перевозчики уже отказываются выполнять свои обязательства по контрактам после 31 декабря: опасения, порождённые предстоящим "брекситом", усугубились но фоне пандемии коронавируса.

"Сейчас я больше всего опасаюсь, что вся система рухнет в конце года, - говорит логист Джон Спэрроу. - Ничего пока не готово к переходу: IT-системы не готовы, таможня не готова из-за COVID-19. Боюсь, что перевозчики не захотят сюда ехать, и тогда всё будет очень серьёзно".

Все, кто работает в сфере грузоперевозок, задаются сегодня вопросом: "Будут ли Великобритания и Евросоюз действительно готовы к "брекситу" к концу года?"