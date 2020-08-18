Учёные "взвесили" океанический пластик

В Атлантическом океане могут находиться до 200 млн тонн крошечных частиц пластика. К такому выводу пришли британские ученые, участвовавшие в морской экспедиции и обнаружившей на своём пути 12 млн тонн микропластика. Итоговая оценка была получена в результате экстраполяции и она более чем в 10 раз превосходит предыдущие оценки. Результаты исследования изложены в журнале в англоязычном научном журнале Nature Communications.

Под микропластиком ученые понимают кусочки полиэтилена, полипропилена и полистирола не больше 5 мм в диаметре, которые находясь в воде не заметны невооружённому глазу. Они образуются в результате распада пластиковых пакетов, бутылок и посуды. Они попадают в море вместе с прочим мусором, но не разлагаются бактериями, а лишь распадаются на мелкие части. Многие морские животные и птицы принимают микропластик за съедобные организмы и засоряют им свои желудки, что нередко приводит к смерти.

Опасный микропластик проник уже во все уголки мирового океана. Недавно он был обнаружен во льдах Арктики и Антарктике. Загрязняет он и внутренние водоёмы, в том число и славящееся чистотой своей воды озеро Байкал.