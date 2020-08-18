"Руководство меня поливает грязью, говорит, что я продался Европе"

«17 лет службы окончены... Моя совесть чиста... Милиция с народом...» — написал на своей странице в Instagram уже бывший капитан белорусской милиции из Новополоцка Егор Емельянов. Его пост собрал почти 400 тысяч лайков.

Как только Емельянов оформил все документы об увольнении и вышел из отдела, его задержали по статье о нарушении правил организации митингов.

Почему Вы решили уйти?

Я уже давно думал уволиться. Мне в последнее время перестали нравиться условия, и мое мнение по некоторым вопросам службы стало сильно расходиться с руководством. Меня начали постоянно наказывать. Я хотел уйти до выборов, с 1 августа, но руководство меня не отпустило. Я рассчитывал уволиться по соглашению сторон, чтобы потом у меня не было никаких юридических проблем с трудоустройством в другом месте. Мне предложили, как бы настоятельно рекомендовали доработать контракт, который у меня заканчивался в следующем году. Я согласился.

Почему Вы потом поменяли решение?

То, что творилось после выборов в нашей стране, — это описывать я не могу, тут даже нет смысла. Это просто ужасно. Глядя на это, я уже просто больше не мог надевать форму. Это мое мнение: никакой нормальный человек не будет выступать на стороне таких преступных приказов.

Чтобы меня не послали в будущем куда-то на площади разгонять протестующих и применять силу против мирных людей, я, сменившись 11 августа после ночи (я был в наряде по охране отдела), пришел домой, поговорил с женой. Она меня поддержала, сказала: «Да, увольняйся». Я поехал в отдел и попросил меня уволить. Но, естественно, мне ответили: «Нет». После этого я просто сказал, что не выйду на работу, и отдал удостоверение. Меня уволили официально за прогул. Потом я поехал домой, поел, выложил пост, благодаря которому все люди и узнали обо мне. После этого мне позвонили из отдела, предложили приехать, чтобы расписаться уже окончательно в документах об увольнении. Очень быстро все оформили. Я приехал в отдел, все необходимые документы подписал.

Как Вас задержали?

Когда я вышел из отдела, меня сразу трое сотрудников в гражданском из более серьезных служб, так скажем, секретных, меня задержали и доставили в Новополоцкий ГУВД, где на меня составили протокол об административном правонарушении и посадили в ЦИП (центр изоляции правонарушителей). Это как СИЗО, только немножко полегче. Я там отсидел двое суток. Потом был суд, где меня оправдали и отпустили.

Как коллеги отнеслись к Вашему решению? Кто-то последовал Вашему примеру?

В тот же день двое моих сотрудников ушли. В течение недели еще уволились где-то восемь человек. Те, кого я видел в глаза, естественно, пожали руку, сказали: «Молодец». Но потом по прошествии времени я начал узнавать от своих товарищей, что меня руководство поливает грязью, говорит, что я купленный, что я продался Европе. Это, конечно, неприятно, но этого стоило ожидать.

А Вы не опасаетесь за Вашу будущую карьеру? Не боитесь преследований?

Боюсь, конечно, очень боюсь. И за себя боюсь, и за семью. Пока еще события развиваются, я думаю, все будет спокойно. Но если этот режим и этот президент останутся, то, мне кажется, такие как я, будут сильно наказаны.

Что Вы планируете делать в этом случае?

Если честно, я пока не думаю об этом. У меня есть стойкая вера в то, что на нашей земле наступит мир и мы честно проведем нормальные выборы, каждый сделает свой собственный выбор, отдаст свой голос, и таким образом мы честно и мирно решим, кто у нас должен быть президентом. Лично я не могу сказать, что я кого-то поддерживаю или что я против кого-то. Главное, что я за честность и за мир. Такое не должно происходить ни в Беларуси, ни где-либо еще в мире.

А как бы Вы оценили работу Ваших коллег во время протестов?

Про своих коллег я могу сказать, что ни один из них, пока по крайней мере, не запятнал себя, потому что охрану особо не задействовали на площадях [Емельянов работал в отделе департамента охраны, в его обязанности входила охрана личного имущества и имущества юридических лиц]. Да, они выходили, но никаких особо стычек не было. Мои ребята охраняли одно здание, а все события происходили совершенно в другом месте. Мои бывшие коллеги в разгонах и применении силы не участвовали. Упрекнуть своих товарищей я не могу.

Я не буду тыкать пальцем в ОМОН и вообще во всех ОМОНовцев, но, насколько я знаю от некоторых знакомых ОМОНовцев, они действительно говорят, что бело-червоно-белый флаг — это флаг бандитов, фашистов. Они за действующую власть, причем так конкретно за действующую власть.

Скорее всего, те люди, которых я знаю в Минске, участвовали в этом, потому что они считают это нормальным. Не знаю, насколько они поддерживают жестокость и поступали ли они сами так, но в принципе у них мысли такие, что так и надо, надо подавлять всех.

А как Вы относитесь к таким жестким задержаниям?

Я вчера в интернете написал пост. Понимаете, белорусы выходят на мирные протесты, у них нет оружия. У них хорошее настроение. У них цветы и шарики. Когда они встают на лавочки, чтобы увидеть что-то, они разуваются, они не мусорят. Мне кажется, это о многом говорит.

Насчет стычек 9 и 10 августа. Я не скажу, что все люди идеальны. Есть провокаторы и с той, и с другой стороны. Я думаю, что есть сотрудники милиции, которых переодевали в гражданку и запускали к толпу мирных граждан как провокаторов. Я этого не знаю, у меня конкретных фактов нет, но такие варианты существуют. Я осуждаю, естественно, и тех людей, которые вышли мирно и все равно что-то применяли. Кто-то, возможно, в целях самозащиты. И с той, и с другой стороны есть не совсем адекватные люди, но, как оказалось, среди сотрудников ОМОНа очень много жестоких людей.

Какие у Вас планы на ближайшее время?

Последние дни я приболел, возможно, на нервной почве, но ищу работу, спрашиваю по знакомым. Собираюсь в сфере фитнеса работать, потому что у меня есть образование и я люблю это дело.