Минздрав Беларуси признал гибель двух манифестантов

Минздрав Республики Беларусь признал гибель двух человек в ходе акций протеста против официальных итогов президентских выборов. Об этом заявил в понедельник вечером глава ведомства Владимир Караник на встрече с врачами. Они требовали допустить их в Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания, чтобы осмотреть задержанных и решить вопрос о госпитализации.

Александр Тарайковский погиб в Минске 10 августа. Сначала в белорусском МВД завили, что у него в руках взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в силовиков.

"Было проведено вскрытие, - рассказала Euronews вдова погибшего Алёна Герман, - никаких ни ожогов, ни следов на руках, теле, голове нет. Был виден только шов (от вскрытия - прим.ред.) и в районе грудной клетки, я так понимаю, что это отверстие зашили, там был такой ярко выраженный синяк"...

Позже было заявлено, что в 34-летнего предпринимателя могли стрелять из нелетального оружия. При подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось, уточнили в МВД.

"Он был без оружия, видно, что он идет вот так с поднятыми руками и говорит им что-то: "Посмотрите, я один, без оружия иду к вам"... Почему они не выстрелии по ногам? Кто ответит за его смерть?" - говорит Алёна Герман.

25-летний Александр Вихор был задержан 9 августа в Гомеле. 12 августа его привезли в больницу из ИВС после резкого ухудшения самочувствия. Врачам не удалось вывести его из состояния клинической смерти. В свидетельстве о смерти написано "Причина смерти выясняется".

Каждый день на Пушкинской площади в Минске, где погиб Александр Тарайковский, живые цветы. В субботу проститься с ним пришли тысячи человек.

"26 лет мы его (Лукашенко - прим.ред.) терпели, сколько можно? - говорит житель белорусской столицы. - Когда людей убивают, действительно убивают"...

"Это видно на видеозаписи, она у меня перед глазами, где бы я ни находилась... эта окровавленная бумага, как он хватается, падает..., - говорит Алёна Герман. - Благодаря всей этой поддержке, я уверена, что мы сможем добиться справедливого наказания (для виновных в гибели А.Тарайковского - прим.ред.)"...

Во вторник стало известно, что президент Беларуси наградил медалью "За безупречную службу" трех степеней более 300 представителей силовых ведомств, в том числе заместителя командующего Внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова.

В свою очередь глава Минздрава отметил, что в больницах сегодня остаются 158 участников протестов, у троих из них тяжелые травмы.