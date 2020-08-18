"В Беларуси роль журналиста проста: говорить правду"

С 17 августа часть сотрудников государственной «Белтелерадиокомпании" - как техперсонал, так и журналисты - начали бессрочную забастовку.

В минувшую субботу в Минске состоялась закрытая встреча коллектива медиахолдинга, объединяющего государственные телеканалы, с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Речь шла об освещении происходящих в республике протестов, но встреча ни к чему не привела. В это время снаружи собрались около тысячи человек с транспарантами: «Хватит врать!», «Скажите людям правду!» и «Покажи Окрестина!» (изолятор, где находятся задержанные в ходе манифестаций).

В этот вторник в забастовке принимают участие, по данным инициаторов, несколько десятков человек. Кто-то уволился по собственному желанию, кого-то отстранили от эфира или просто забрали пропуск, кто-то приходит на работу, но отказывается лить воду на мельницу госпропаганды.

Euronews поговорил с участниками забастовки и поинтересовался, ради чего они каждое утро приходят к зданию "Белтелерадиокомпании", почему покинули гостелевидение?

Наталья Бибикова Personal archive

Наталья Бибикова, режиссёр и телеведущая:

"Я себе задаю сейчас другой вопрос: почему мы не стоим здесь уже два месяца? С тех пор, как начались неправильные действия власти страны, и наше телевидение показывало это с выгодной для власти стороны. Когда арестовали Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, когда людей хватали в автозаки из мирных цепочек, из очередей к магазину. Почему мы еще тогда не собрались и не протестовали против этой искажённой информации?

Мы все хотим показывать объективную информацию. Мы хотим, чтобы в наших новостях была правда, чтобы показывали те страшные вещи, которые происходят. Освещение того, что есть на самом деле, а не подставные факты. Мы хотим работать, но хотим работать на честном, нормальном телевидении... И мы надеемся, что нас с каждым днем будет больше и мы добьёмся своего".

Денис Дудинский Personal archive

Денис Дудинский, телеведущий:

"Нельзя сказать, что я ушел. Меня отстранили от эфиров за высказывание своего мнения, которое пошло вразрез с официальной государственной политикой.

Мое мнение простое: я хочу честных выборов, я требую честных выборов. Ни о какой работе на телевидении в том виде, который сейчас существует, и речи быть не может. В Беларуси роль журналиста очень проста и понятна. Она умещается в два слова: «Говорите правду». Это сейчас не так сложно делать, потому что вся правда находится на улицах, ее не надо искать, за репортажами не нужно гоняться, достаточно выйти в свой двор... Но поскольку у нас все телеканалы находятся пока в руках государства, этого сделать пока невозможно. Мы ждем, кто же первый покажет правду".

Борис Горецкий Belarusian Association of Journalists

Борис Горецкий, зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов:

"Сегодня утром 150 примерно сотрудников телерадиокомпании вышли сюда вниз под здание. Они требуют, чтобы руководитель «Белтелерадиокомпании» вышел к ним для разговора по поводу редакционной политики телеканала и по поводу того, чтобы показать в эфире правду. Информация о протестах была в госСМИ в обычном ключе: что это негодяи уголовники, провокаторы, вышли забрасывать бедных омоновцев камнями и тротуарной плиткой.

Белорусское ТВ планомерно уничтожало честь и достоинство многих участников предвыборной кампании. По госСМИ распространялась лживая информация, причем распространялась, когда сами люди находятся в местах заключения и не могут даже ответить на критику. Это грубейшим образом нарушало все рамки журналистской этики. Сюжеты назывались «журналистскими расследованиями», они были собраны из оперативных съемок разных силовых органов. Фактически, всю избирательную кампанию, госСМИ нагнетали ненависть в белорусском обществе против других участников избирательной кампании кроме Александра Лукашенко.

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Белорусское телевидение работает в обычном режиме, несмотря на то, что часть коллектива объявила забастовку, сообщил во вторник министр информации республики Игорь Луцкий.