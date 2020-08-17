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Сомали

Нападение на отель в Могадишо

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 Павел Барсуков
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Медики помогают раненым
Медики помогают раненым   -   Авторское право  Farah Abdi Warsameh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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По меньшей мере 11 человек стали жертвами теракта в столице Сомали. Вооружённые боевики напали на отель в центре Могадишо: взорвался припаркованный у входа автомобиль, после чего началась перестрелка. Экстремисты засели в здании и взяли заложников: в гостинице находились более 200 сотрудников и постояльцев, среди которых — правительственные чиновники.

Службы безопасности отбили отель через четыре часа. Ликвидированы по меньшей мере пятеро нападавших. Ранения получили более 30 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". Её боевики регулярно устраивают в Сомали масштабные теракты.

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