Новосибирский центр "Вектор" испытывает свою вакцину от коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа.

Ранее Роспотребнадзор, в ведении которого находится «Вектор», сообщал, что на этом этапе клинических исследований вакцину получат 86 добровольцев.

По словам главы ведомства Анны Поповой, никто из добровольцев, принимающих участие в испытании, на плохое самочувствие не жалуется:

«Все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная».

В России разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, в высокой степени готовности находятся три. 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве.

Третью вакцину разрабатывает Институт вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.