Сторонники и противники ЛГБТ-сообщества сошлись на улицах Варшавы

Несколько сотен человек собрались в воскресенье около Варшавского университета на две манифестации: в поддержку и против ЛГБТ-сообщества Польши. Кордоном между ними служили усиленные наряды полиции, выведенные властями на улицы, чтобы не допустить столкновений.

"Нет отклонениям!" - скандировали собравшиеся. Некоторые из выступавших заявили, что стали жертвами нападений за свою позицию.. В заключение акции они сожгли радужный флаг.

"У меня плохие новости для защитников ЛГБТ-сообщества, но очень хорошие для Польши, - заявила с трибуны Кая Годек, инициатор программы «Жизнь и семья», выступающая против абортов. - Мы выступаем с гражданской инициативой внести на рассмотрение парламента законопроект о запрете гей-парадов как рупора гомосексуальной пропаганды на польских улицах".

Напротив - под радужными и анархистскими флагами - собрались защитники прав ЛГБТ-сообщества. "Сексуальную ориентацию не выбирают, а гомофобия - это выбор!" - было написано на их транспарантах.

"Польше, европейской стране, нацисты, фашисты выходят на улицы и скандируют гомофобские лозунги, которым не должно быть места в мире. Но здесь они защищены и делают то, что хотят", - заявил Якуб, 19-летний студент.

В ходе предвыборной кампании состоявшихся в июле президентских выборов правящие консерваторы неоднократно прибегали к направленной против ЛГБТ-сообщества риторике, что вызвало критику европейских и международных институтов. Переизбранный на пост главы государства Анджей Дуда сравнил "идеологию ЛГБТ" с "необольшевизмом".