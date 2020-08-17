Новая Зеландия откладывает выборы из-за вируса

Власти Новой Зеландии переносят парламентские выборы на месяц: с 19 сентября на 17 октября. Такое решения принято из-за новой вспышки коронавируса. 11 августа впервые с весны выявлены случаи передачи вируса внутри страны. За неделю число заразившихся возросло до 58 человек. Власти ввели ряд ограничений, включая запрет на массовые собрания — под который подпадают и предвыборные митинги.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"До 17 октября остаётся примерно 9 недель: этого должно быть достаточно, чтобы партии смогли принять во внимание обстоятельства, в которых, возможно, придётся вести кампанию. Избирательная комиссия подготовит всё для того, чтобы выборы стали безопасными, доступными и достойными доверия. И я хотела бы подчеркнуть, что в дальнейшем откладывать выборы не намерена".

Новая Зеландия входит в число стран, наименее пострадавших от пандемии. Власти считают, что вовремя взяли ситуацию под контроль и предприняли верные меры. Долгое время вирус выявлялся лишь у граждан, которые возвращались в страну из-за границы.