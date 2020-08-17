Хуан Карлос I находится в ОАЭ

Королевский двор Испании подтвердил, что отрёкшийся от престола в 2014 году Хуан Карлос I, который носит сейчас титул почётного монарха, отправился 3 августа в Объединённые Арабские эмираты и с тех пор находится в этой стране.

Две недели назад 82-летний экс-глава государства сообщил сыну - испанскому королю Филиппу VI - о своём решении покинуть страну. Он сказал, что намерен жить за пределами Испании, чтобы не бросать тень на имидж монархии.

Бывший символ демократического возрождения королевства оказался в эпицентре скандала, связанного с возможным существованием у него секретных счетов в Швейцарии и в офшорах. Женевская прокуратура и прокуратура Высшего суда Испании ведут расследование, призванное определить, есть ли состав преступления в действиях Хуана Карлоса I после передачи престола сыну - до этого момента он оставался королём и по испанской конституции был неприкосновенен.

В марте Филипп VI официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, и по его решению Хуан Карлос I больше не получает средства из бюджета королевского двора.