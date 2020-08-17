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США

Рекордная жара в Долине Смерти

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 Кнарик Хачатрян
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Рекордная жара в Долине Смерти
Авторское право  Brian Melley/AP
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Будет ли побит тепловой рекорд нашей планеты? В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии зарегистрирована температура 54,4°C (130­°F). Национальная метеоролигическая служба США проверяет эти данные, чтобы удостовериться, что никакие другие факторы подъёму столбика термометра не способствовали.

До этого самая высокая температура, достоверно зарегистрированная на Земле (всё в той же Долине Смерти в 2013 году) достигла 54°C . Более высокое значение - 56,6°C (134­°F), зафиксированное веком ранее в Долине Смерти, оспаривается - по данным анализа, проведённого в 2016 году историком погоды Кристофером Бертом, возможность достижения рекордного показателя в 1913 году исключается.

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