Рекордная жара в Долине Смерти

Будет ли побит тепловой рекорд нашей планеты? В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии зарегистрирована температура 54,4°C (130­°F). Национальная метеоролигическая служба США проверяет эти данные, чтобы удостовериться, что никакие другие факторы подъёму столбика термометра не способствовали.

Avec 54,4°C enregistrés hier (130°F), la Vallée de la Mort #DeathValley en #Californie#USA vient, à priori, d'établir un nouveau record : celui de la température la plus chaude jamais enregistrée sur terre depuis le début des relevés https://t.co/8B4p6UWWyk — Karine Durand (@LCMKarine) August 17, 2020

До этого самая высокая температура, достоверно зарегистрированная на Земле (всё в той же Долине Смерти в 2013 году) достигла 54°C . Более высокое значение - 56,6°C (134­°F), зафиксированное веком ранее в Долине Смерти, оспаривается - по данным анализа, проведённого в 2016 году историком погоды Кристофером Бертом, возможность достижения рекордного показателя в 1913 году исключается.