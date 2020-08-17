Коронавирус: попытка предотвратить вторую волну

Президент Франции Эммунуэль Макрон призвал сограждан к бдительности и солидарности на фоне всплеска заболеваемости Covid-19 в стране. В понедельник в больнице оказались еще 234 пациента с коронавирусной инфекцией, тогда как в пятницу — 173. В Марселе 130 сотрудников спецназа следят обязательным ношение масок.

В Мадриде власти проводят массовое тестирование на коронавирус в попытке выявить бессимптомных носителей, чтобы замедлить распространение инфекции и предотвратить вторую волну эпидемии. за последние две недели в Испании выявлено около 50 тысяч новых случаев.

В Италии организовано масштабное тестирование всех прибывающих из Испании, Греции, Мальты и Хорватии. Правительство страны заявляет, что главный приоритет — подготовка начала учебного года и открытия школ. В стране повсеместно приостановлена работа ночных клубов, с 6 вечера до 6 утра необходимо носить маски в местах скопления людей.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в понедельник в мире зарегистрировано 250 285 новых случаев коронавирусной инфекции.

Между тем гонка за вакциной набирает обороты. В России разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, в высокой степени готовности находятся три. Сейчас в Новосибирске в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 86 добровольцев принимают участие в втором этапе испытаний.

Власти Китая запатентовали первую разработанную в стране вакцину на основе аденовирусного вектора. Китайские медики говорят, что она обладает хорошей иммуногенностью и ее можно быстро производить в больших масштабах.