"Лукашенко готов переобуваться на ходу". Но почему Москва его поддерживает?

В выходные в соцсетях появились фотографии, которые могут свидетельствовать о переброске «росгвардейцев» к белорусской границе. На это обратила внимание расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

«Примерно с 16 часов по московскому времени в воскресенье мы начали замечать в соцсетях фото и видео очевидцев в разных регионах, которые фиксировали передвижение техники без номеров и без опознавательных знаков, которые двигались в сторону границы с Беларусью», — говорит исследователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Команда определила, что в сторону Беларуси направились две колонны: одна ехала из Москвы, другая из Санкт-Петербурга. Последний раз их видели в Смоленской области в 80 километрах от Беларуси.

Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается. Колонну автозаков... Publiée par Conflict Intelligence Team sur Dimanche 16 août 2020

«Они могут быть уже в Беларуси или остаться на границе в ожидании приказа», — говорит Левиев.

Хотя на машинах нет опознавательных знаков, члены Conflict Intelligence Team уверены, что это техника «Росгвардии», поскольку точно такие же грузовики были замечены в воскресенье в Башкортостане: «росгвардейцы» ехали на них для разгона протестующих у шихана Куштау. Кроме того, такая же техника использовалась во время акций протеста в Москве и Петербурге.

По словам Левиева, судя по фото, к границе были стянуты не автозаки, а грузовики с личным составом – всего там может быть до 600 «росгвардейцев».

Все изображения и видеозаписи команда Conflict Intelligence Team нашла в интернете. Для верификации они проверили геолокацию и пообщались с очевидцами. «Мы спрашиваем, они ли снимали, где и при каких обстоятельствах были сделаны кадры. Некоторые очевидцы прислали мета-данные, где написано время записи и геоданные».

От российских властей комментариев по поводу возможной переброски «росгвардейцев» пока не последовало.

«Либо вы договариваетесь со мной, либо в наш спор вмешается Россия»

В эти выходные российский и белорусский президенты провели два телефонных разговора.

«Договорились: при первом же нашем запросе [в случае военной угрозы извне] будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Александр Лукашенко после разговора с Владимиром Путиным.

Белорусский президент сослался на условия договоров в рамках Союзного государства и ОДКБ. Он заявил о наращивании военного присутствия в соседних Польше и Литве.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что разговор двух президентов состоялся с учетом «оказываемого на республику давления извне».

Директор совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман добавляет, что разговор идет в том числе о «гибридном вмешательстве».

Гибридное вмешательство — новый тип внешнего вмешательства, несмотря на то, что он не совпадает на 100% с формулировками ОДКБ. В условиях отсутствия четко выдержанного лидерства со стороны протеста важную роль играют Telegram-каналы. И так как авторы этих каналов находятся на территории Европейского Союза, это позволяет Лукашенко утверждать, что это доказанный факт иностранного вмешательства Евгений Прейгерман Директор совета по международным отношениям «Минский диалог»

Акция в поддержку Александра Лукашенко Sergei Grits/AP Photo

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, со стороны Лукашенко «сейчас идет педалирование внешней угрозы, то есть угрозы со стороны Запада, который вмешивается во внутренние дела Беларуси и координирует действия оппозиции».

«Я думаю, что это идея использования помощи со стороны России для оказания давления на оппозицию, то есть фактически оппозиции предъявляется ультиматум: «Либо вы договариваетесь со мной, либо по моей просьбе в наш спор вмешается Россия». Естественно, такого вмешательства никто в Белоруссии не хочет, поэтому это такой аргумент во внутриполитической борьбе» – говорит Кортунов.

По мнению эксперта, вмешательство, тем более с использованием военной силы, — это самый опасный вариант для России, поскольку это еще больше обострит отношения с Западом и приведет к введению новых санкций. Более того, вмешательство России вызовет сильную реакцию в самой Беларуси – «одной из немногих стран бывших советских республик, где отношение к России и к россиянам по-прежнему в целом очень позитивное».

Однако, как считает Кортунов, Россия может помочь Беларуси экономически – «в вопросах цен на нефть, газ, в вопросах открытия российских рынков для белорусских товаров».

«Лукашенко допустил две ошибки»

«После разговора между Путиным и Лукашенко факт России становится ключевым для всего, что здесь будет происходить. Судя по всему, Россия действительно готова оказать помощь. Но мы пока не понимаем, в каком виде», — говорит Прейгерман.

По его мнению, даже если Россия придет к выводу, что оказывать Лукашенко силовую поддержку контрпродуктивно, она может способствовать его замене и еще больше усилить свое присутствие.

«Белорусский кейс» может способствовать улучшению отношений России с Западом. Думаю, это был бы идеальный вариант для всех, если бы и Россия, и Запад смогли договориться, чтобы по крайней мере на уровне ключевых внешних игроков избежать той катастрофы, которая произошла в 2014 году в Украине», — добавляет Прейгерман.

Как считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, помощь Москвы была для Лукашенко последним вариантом, однако у него не осталось выбора после того, как министры иностранных дел стран ЕС договорились о введении санкций.

Лукашенко допустил две ошибки. Как мне кажется, страны ЕС готовы были принять шестой срок Лукашенко при двух условиях: если бы выборы не были так позорно сфальсифицированы на такую высокую отметку и если бы митинги прошли мирно Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков

В то же время, по мнению Прейгермана, Лукашенко понимал, что ЕС введет санкции еще до «этой жестокости, которая вылилась на улицы и места изоляции»: «Это логика любого авторитарного режима. Он занимается устранением первостепенных угроз для своего существования. Отношения с Западом в такой ситуации отходят на задний план».

Как считает Прейгерман, помимо обращения к России у Лукашенко был только один вариант — «совсем жесткие действия, еще жестче, чем весь тот правовой беспредел, который творился в Беларуси на прошлой неделе».

На улицах Минска Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

«Лукашенко – очень неудобный партнер». Но выбора нет?

«Лукашенко показал, что готов переобуваться на ходу, то записывая Россию во враги, то прося о помощи. Конечно, для Путина такой биполярный лидер в союзники подходит плохо», — говорит Гращенков.

Кортунов также считает, что Лукашенко – «очень неудобный партнер для Москвы», отношения между двумя странами довольно напряженные, периодически возникают разногласия и даже скандалы. Почему же при этом российские власти готовы поддержать Лукашенко?

«В Кремле исходят из того, что никакой более приемлемой для России альтернативы Лукашенко сейчас не существует, что любой его преемник может создать больше проблем для Москвы, чем Лукашенко. То есть риски, связанные с политическим транзитом в Минске, превышают риски, связанные с сохранением «статус-кво». В интересах Москвы видеть ослабленного Лукашенко, поскольку он может оказаться более сговорчивым».

«В России думают о том, какой Беларусь может быть без Лукашенко. Естественно, много фобий, что она может стать антироссийской», — говорит Прейгерман. Но с ним не согласен другой белорусский политолог — Дмитрий Болкунец. «Если пройдут прозрачные конкурентные выборы, то очевидно, что победит человек, который доброжелательно относится к России. В Беларуси нет антироссийских настроений». Эксперт также напомнил о том, что белорусская экономика очень зависит от российского рынка сбыта, капитала, энергоресурсов.

Акция протеста в Минске Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Евгений Прейгерман считает, что в Москве также опасаются, что протесты по цепочке могут перекинуться на Россию». Его опасения отчасти разделяет Илья Гращенков.

«Революция в Минске, которая находится в 600 километрах от Москвы, несет протестные риски, хотя уровень поддержки Путина на порядок выше, чем уровень поддержки Лукашенко (хоть и ниже, чем говорят официальные источники). Но у нас велик срост политического и экономического протеста, если собрать тех, кто потерял работу или не получил пособие. А дальше все уже будет зависеть от того, как поведет себя власть», — заявил Гращенков, напомнив о жестких разгонах акций протеста в Москве в 2019 году.

Директор РСМД Андрей Кортунов призвал российские власти не торопиться. «Мы до сих пор очень многого не знаем, насколько устойчив этот режим, какие позиции занимают силовики, насколько консолидирована оппозиция, по каким правилам будет играть Запад, то есть очень много открытых вопросов, которые способны сильно повлиять на ситуацию».