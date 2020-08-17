Протесты не стихают, Лукашенко предлагает референдум

Одним из центров белорусских акций протеста стало в понедельник здание Белтелерадиокомпании в Минске - к забастовке присоединились сотрудники государственных телеканалов.

State television employees went on strike. It is extremely important - TV is a primary source of news for many. Also, if state TV, which always served #Lukashenko and was responsible for propaganda,is striking,then to some extent, it is minus one tool of Lukashenko's power. pic.twitter.com/1CpoVWnSAP — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 17, 2020

На митинге у телецентра они требовали признать результаты президентских выборов недействительными, отправить в отставу главу ЦИК, освободить политзаключённых и отменить цензуру в СМИ.

Перед собравшими выступила представитель объединённой оппозиции Мария Колесникова.

"Я знаю, как вам страшно, потому что нам всем было страшно. Спасибо, что вы не сдаётесь, спасибо, что вы перебороли свой страх и присоединились к большинству" Мария Колесникова

Президент Александр Лукашенко выступил в понедельник перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей, куда был доставлен на вертолёте. Он заявил, что не уйдёт со своего поста под давлением, а президентские полномочия передаст только после принятия новой конституции.

#Lukashenko approached a worker at MZKT, yelling at him: „Put the phone down!” He also threated him: “If anyone provokes here, we will act harshly.” #Belaruspic.twitter.com/XrULFHqGTY — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 17, 2020

- Нам нужно принять новую конституцию, какую вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы должны её принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти, - сказал Лукашенко.

Поддержать бастующих рабочих завода пришли сотни коллег с электротехнического и тракторного заводов столицы. Общение главы государства, чьё переизбрание оспаривает оппозиция и участники уличных манифестаций, с собравшимися оказалось непростым:

- Вы, рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, - заявил Александр Лукашенко.

- Нет! - донеслось в ответ.

- Уходи! - стали скандировать бастующие.

- Самое страшное в жизни - это предательство, - заявил затем Лукашенко. - Спасибо! Я сказал всё, можете теперь кричать "Уходи!"

Итоги белорусских президентских выборов не признали и сразу несколько фракций Европарламента, в том числе и крупнейшая из них - Европейская народная партия. В совместном заявлении их депутаты назвали Александра Лукашенко персоной нон-грата в ЕС, а также обратились к России с требованием воздержаться от какого-либо вмешательства в белорусские дела.

С осуждением действий властей Минска и прошедших выборов ранее выступил ряд европейских политиков. Так, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил:

- Прежде всего белорусские власти должны воздерживаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов. Во-вторых, политические заключенные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. И, в-третьих, для преодоления этого кризиса необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом. ОБСЕ тоже может сыграть в этом контексте важную роль.

Между тем белорусская оппозиция уже опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Он появился на странице Facebook Ольги Ковальковой, доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В список вошли 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.