Самый маленький театр стал еще меньше

"Театр делла Конкордия" в Монте-Кастелло-ди-Вибио в провинции Перуджа - самый маленький театр в итальянском стиле в мире. Он был открыт в 1808 году и рассчитан всего на 99 мест. В условиях пандемии театр, который притягивает внимание многочисленных туристов, стал еще меньше.

Эдоардо Бренчи, директор театра:

"Театр рассчитан на 99 мест. В рамках мер профилактики против коронавируса он может вместить девять человек, сидящих на некотором расстоянии друг от друга в партере. Доступ на сцену закрыт. Экскурсии проводят только муниципальные служащие. Нашей сильной стороной всегда были волонтеры - пятнадцать волонтеров постоянно оказывали нам поддержку, но сейчас мы не можем их пригласить по соображениям безопасности и предосторожности".

Самый маленький театр был построен два века назад. Тогда на его входе прикрепили табличку, которая в сегодняшних условиях выглядит удивительно актуально: "Цивилизация не измеряется квадратными и кубическими метрами".