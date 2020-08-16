В борьбе за выживание венесуэльцы взялись за удочки

Резиновые камеры вместо лодок, ласты - вместо вёсел. При помощи таких подручных средств жители прибрежного венесуэльского штата Ла-Гуайра выходят в море.

Многим венесуэльцам пришлось сменить профессию и взяться за удочки из-за пандемии, которая расшатала и без того крайне слабую экономику страны.

"Мы строители, каменщики. Но сейчас никаких строительных работ нет. Знаете, сколько стоит мешок цемента? 10 долларов. Кто сегодня станет тратить их на цемент? Даже если его купят, денег на то, чтобы заплатить вам за работу не хватит. На ничего другого не остаётся кроме как ловить рыбу", - объясняет Хуан Карлос Алмейда, каменщик, теперь занимающийся рыболовством.

Ежедневного улова хватает на то, чтобы прокормить семью. Кое-что остаётся для продажи.

Однако занятие это рискованное, сетуют рыбаки-любители. Они боятся, что случайно проткнут шину рыболовным крючком, и их импровизированное плавательное средство пойдёт ко дну. К тому же, вокруг снуют акулы.

"Но что-то же нам нужно есть, в конце концов. Куда деваться, если нет работы? Бог дал нам океан, вот мы и рыбачим", - говорит ещё один новоиспечённый рыбак, по профессии каменщик, - Эрик Мендес.

Эпидемия COVID-19 пришла в Венесуэлу в марте. Власти распорядились о закрытии большинства предприятий. По официальным данным, в стране 31 тысяча инфицированных. Умерли около 300 человек.