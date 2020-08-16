Таиландцы требуют реформ

"Прочь, диктатура", "Нам нужна реальная демократия", - доносится из толпы манифестантов в центре Бангкока.

Не менее десяти тысяч человек собрались в воскресенье в центре столицы Таиланда на антиправительственную акцию. Требования участников: отставка премьера, роспуск парламента и изменение основного закона страны.

"Мы живём при диктатуре. И очевидно, что это правительство неэффективно. Оно нарушает Конституцию и ставит под угрозу будущее Таиланда", - говорит один из присутствующих.

Демонстранты выступают и за реформу монархии. Особенно их возмущает закон, по которому за её оскорбление можно получить 15 лет тюрьмы. Протестующие считают, что власти используют это как инструмент давления на жителей королевства.

Акции протеста проходят в Таиланде с июля почти ежедневно под руководством местной организации "Свободная молодёжь", состоящей в основном из студентов. Движение резко начало набирать обороты после того, как несколько дней назад были задержаны трое его лидеров.

Недовольство граждан усугублят экономический кризис, вызванный пандемией, и из-за которого миллионы таиландцев лишились работы. Его уже считают самым масштабным для страны за последние двадцать лет.