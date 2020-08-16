Хэмилтон уходит в отрыв

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Этот триумф стал для него 88-м в карьере, а подиум - 156-м - по этому показателю он превзошел Михаэля Шумахера. На трассе в Барселоне британец финишировал первым в четвертый раз подряд.

Второе место занял нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал финн Валттери Боттас, выступающий за "Мерседес". Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" финишировал 12-м.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете. В его активе 132 очка, следом идет Ферстаппен, третьим - Боттас.

В Кубке конструкторов впереди "Мерседес", на счету которого 221 очко. На второй позиции "Ред Булл".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.