Протестная диверсия против ГЭС в Сербии

Несколько сотен жителей деревни Ракита на юго-востоке Сербии и активистов экологических организаций провели протестную диверсию против строительства здесь малой гидроэлектростанции. Они выкопали из земли трубы, по которым на ГЭС вода должна поступать из местной реки Ракитска. Люди говорят, что речная вода для них - это жизнь, и опасаются, что работа станции приведет к истощению рыбных запасов, пересыханию колодцев и лишит воды домашний скот.

На сегодняшний день в Сербии построено около 100 малых гидроэлектростанций.

Драган Филипов, житель Ракиты:

"Люди уедут из села, если не будет реки, им ничего не останется".

Георге Йованов, житель Ракиты:

"Рядом живут люди, у них есть скот, у них есть сады, и река очень много для них значит. А потом приходит какой-то инвестор и отбирает у них реку. У них не было на это права".

Власти осознают негативное воздействие малой гидроэнергетики на окружающую среду, но утверждают, что оно намного мягче в сравнении с угольными электростанциями.