Маврикий: севший на мель танкер раскололся пополам

Японский танкер, севший на мель у берегов Маврикия, раскололся пополам. Это произошло в субботу, подтвердили официальные лица, добавив, что остаточная нефть просочилась в океан.

Началась буксировка носовой части судна. Её планируют затопить в не менее чем тысяче километров от берега, пообещали власти.

В конце июля сухогруз MV Wakashio, перевозивший около четырёх тысяч тонн нефтепродуктов, врезался в риф в районе знаменитого морского заповедника Блю-Бэй и дал течь.

Большая часть мазута была откачана с судна на прошлой неделе. Однако из пробоины вылилось около тысячи тонн горючего, образовав в природоохраняемой зоне огромное нефтяное пятно.

Авария, по мнению учёных, привела к экологической катастрофе небывалых для острова масштабов.

Помимо специалистов из разных стран, борьбу с загрязнением отчаянно ведут местные жители и добровольцы, сооружая вдоль береговой линии из подручных средств водные барьеры.

Маврикийские власти готовят иск к японской компании, владеющей танкером, о компенсации ущерба.