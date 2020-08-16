Израиль нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес серию авиаударов по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, несколькими часами ранее система ПВО "Железный купол" перехватила две запущенные из анклава ракеты. Известно об одном пострадавшем в городе Сдероте.

В течение же последних дней на территорию еврейского государства запускались связки воздушных шаров со взрывчаткой. Это привело к более чем сотне пожаров.

Вечером в субботу на границе сектора Газа произошли столкновения. В израильской армии заявляют, что палестинцы жгли покрышки и бросали гранаты в сторону разделительного забора. Министр обороны распорядился полностью закрыть зону для рыболовства у берегов анклава.