Брюссель: световое шоу вместо цветочного ковра

Из-за коронавируса в этом году жители и гости Брюсселя не увидят традиционного цветочного ковра на Гран-плас. По решению городских властей, благоухающие бегонии уступили место свету и музыке, на стенах ратуши и Дома короля на главной площади бельгийской столицы ожили гигантские картины.

Еще несколько недель назад здесь высвечивались слова благодарности врачам, а также менее заметным героям времен пандемии - почтальонам и продавцам, полицейским и дворникам.

Наслаждаться ярким световым шоу можно каждый день с наступлением темноты до конца августа.