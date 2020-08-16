Поле битвы - Минск

Массовое шествие "За свободу!" прошло в воскресенье в белорусской столице. На митинг у стелы "Минск - город-герой" и на прилегающих улицах собрались, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек. Они обвиняли власти в фальсификациях и подтасовке голосов по время прошедших президентских выборов и осуждали применение силы против манифестантов.

One of the largest protests in post-Soviet history held today in #Minsk and across #Belarus against #Lukashenko. pic.twitter.com/qa0kcIX0es — Iberia Magazine (@iberiamagazine) August 16, 2020

"Мы хотим перемен, даже не с точки зрения политики. Мы хотим, чтобы человеческая жизнь была ценна в нашей стране", - говорит участница митинга.

Многотысячные акции протеста прошли и в других белорусских городах. Их участники требовали отставки президента Лукашенко, проведения новых выборов главы государства, а также суда над виновными в применении силы к демонстрантам и оппозиции.

С осуждением действий властей выступили временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарии и белорусский посол в Словакии.

Падтрымліваць кіраўніка дзяржавы, які з гаранта бяспекі і суверэнітэту ператвараецца ў галоўную пагрозу, лічу для сябе... Publiée par Павел Мацукевич sur Dimanche 16 août 2020

В тот же день у Дома правительства на площади Независимости в Минске прошла акция в поддержку президента. По данным государственных СМИ, в ней приняли участие более 60 тысяч человек. По другим данным, собравшихся было несколько тысяч. Выступивший перед ними президент Александр Лукашенко отверг обвинения в подтасовке результатов выборов, протесты после них он назвал делом рук кукловодов и добавил:

"Выборы состоялись. Не может быть больше 80 % фальсификаций! Загубите первого президента - это будет начало вашего конца". Александр Лукашенко

Уходить в отставку и проводить повторный выборы Лукашенко отказался, заявив, что не отдаст оппонентам страну даже после смерти. Повторные выборы, по его словам чреваты гибелью государства.

Его противники между тем намерены начать финальный этап борьбы за свои права и призывают с понедельника начать общенациональную забастовку.