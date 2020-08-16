В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко

"Беларусь погибнет как государство", если пойдёт на проведение повторных выборов. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко в ходе провластного митинга, организованного в Минске в воскресенье.

Тысячи людей с национальными флагами собрались у Дома правительства на площади Независимости, чтобы поддержать президента. Некоторые источники сообщают о том, что людей на акцию свозили с разных регионов и многих - в принудительном порядке.

Параллельно в столице проходит многотысячное шествие "За свободу!" Несогласные с результами президентских выборов 9 августа проводят мирные акции и в других городах страны.

Между тем, уже второй белорусский дипломат выступил с осуждением действий властей и в поддержку протестующих. Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич назвал Лукашенко "угрозой безопасности страны" и призвал его покинуть пост.

Ранее свою солидарность с манифестантами выразил и посол Беларуси в Словакии.