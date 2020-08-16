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The Beatles: начало

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 Вероника Доваль
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The Beatles: начало
Авторское право  AP/1965 AP
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Когда The Beatles вернулись в Великобританию в 1963 году, их слава была мировой. Однако тремя годами ранее все было совсем иначе. Ровно 60 лет назад никому неизвестная группа из Ливерпуля впервые вышла на сцену клуба Indra, расположенного в квартале красных фонарей немецкого Гамбурга. Здесь начиналась их фантастическая международная карьера. Молодые участники группы оттачивали свое мастерство, играя порой по девять часов подряд.

К 60-летию образования группы из знаменитого клуба будет организована прямая трансляция Stream and Shout, которая обещает уникальную рок-н-ролльную программу. Она включает воссозданный оригинальный бокс-сет Beatles августа 1960 года, а также ряд легендарных песен группы в исполнении классических и современных музыкантов. В шоу также примут участие критики, знаменитости и простые люди, которым посчастливилось побывать в Indra 60 лет назад.

Прямая трансляция начнется на нескольких онлайн-платформах сегодня в 20 часов по среднеевропейскому времени.

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