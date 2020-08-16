Sea Watch возобновляет спасение мигрантов

Операции по спасению мигрантов, переправляющихся в Европу через Средиземное море, возобновились. Судно, зафрахтованное организацией "Врачи без границ" и немецкой неправительственной организацией. Sea-Watch, в это воскресенье покинул порт испанской Буррианы недалеко от Валенсии. C июля ни одной спасательный операции здесь не проводилось, а миграционный поток из Северной африки в Италию растёт.

Ханна Уоллес Бауман, менеджер:

"Несколько спасательных катеров неправительственных организаций выбыли из строя по техническим причинам, поэтому в настоящее время в центральном Средиземноморье нет других поисково-спасательных судов".

До последнего времени "Врачи без границ" работали совместно с организацией SOS Méditerranée, но кризис, вызванный пандемией, положил конец этому сотрудничеству, в котором и так уже наметились разногласия. Сейчас организация "Врачи без границ" обеспечивает присутствие на борту спасительного судна медицинской бригады, которая контролирует соблюдение всех мер и процедур, необходимых для предотвращения распространения коронавируса .

Барбара Дек, координатор:

"Все члены экипажа должны пройти семидневный карантин, и их тест на коронавирус должен быть отрицательным перед посадкой. Мы будем ежедневно измерять температуру у всех членов бригады, и всех спасённых людей мы также будет проверять и распределять в соответствии с этим по группам".

Возобновление спасательных операций происходит на фоне роста числа прибывающих в Италию мигрантов на 150% по сравнению с прошлым годом. Большинство из них выходят в море из Туниса. Но и число попыток пересечения границы отправляясь с побережья Ливии, также увеличилось на более чем 90%.

Тем не менее это намного ниже показателей, зарегистрированных в предыдущие годы. В 2017 году в Италию прибыли около 182 877 мигрантов. Но после подписания соглашение с Ливией о перехвате попыток отправки её береговой охраной, это число в 2018 году сократилось до 42 700.