Военный договор Польши и США

Польша и США подписали в Варшаве договор об усилении военного сотрудничества. Свои подписи под документом поставили госсекретарь США Майкл Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. В соответствии с соглашением в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере тысяча американских военнослужащих, предполагается создание передового центра командования пятого корпуса армии США.

Президент Польши Анджей Дуда заявил: "В результате в Польше не просто станет больше солдат США и американской военной инфраструктуры, но будет усилена гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США встанут плечом к плечу и защитят Польшу от любой угрозы. В вопросах энергетики укрепление нашего сотрудничества означает также усиление безопасности для стран региона и Украины".

Договор предусматривает постоянное присутствие в Польше войск США — как сухопутных , так и военно-воздушных сил и спецназа. В настоящее время в Польше размещены около 5 тысяч американских военнослужащих. Планируется, в частности, создать центр боевой подготовки на западе страны, в городе Ласк — разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец — подразделение спецназа США.

Майкл Помпео назвал новое соглашение важным стратегическим шаг для американской безопасности. "Мы верим, что это обеспечит стратегическую стабилизацию для мира", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договор поможет укрепить безопасность Европы и обеспечить демократию и свободу.

Польша и США обсуждали варианты усиления американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года.