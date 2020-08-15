Италия: рост случаев Covid-19

В Италии зарегистрирован наибольший суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией с конца мая и на этом фоне в стране вводятся новые ограничения.

В эти выходные итальянцы отмечают праздник Феррагосто, традиционно местные жители проводят его на море. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в курортном городе Езоло на побережье Адриатического моря полиция теперь следит за соблюдением правил социального дистанцирования.

Дополнительные меры для борьбы с распространением инфекции принимаются во многих городах Италии. Так, в Калабрии до 7 сентября будут закрыты все дискотеки в помещениях и на открытом воздухе. В Анцио запрещен доступ на пляж в ночные часы. Носить маски на улице отныне требуется в Сан-Феличе-Чирчео и Амальфи, а на острове Капри такое условие распространяется отныне на дневные часы, а не только на вечерние, как раньше.

А после того как итальянские туристы привезли домой коранавирус, власти целого ряда областей вводят обязательный тест на Covid-19 для всех, вернувшихся из Хорватии, Греции, Испании и Мальты.