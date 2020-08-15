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Дания

Небывалая жара пришла в Копенгаген

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 Мария Горковская
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Небывалая жара пришла в Копенгаген
Авторское право  AFP
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Небывалая жара пришла в Копенгаген. Датчане, не решившиеся выбраться на заграничные курорты из-за пандемии коронавируса, купаются в гавани и загорают на набережной. А ведь из-за близости океана привычный для местных жителей август - это, прежде всего, пасмурное небо и всего около 20°C. Но в нынешние выходные здесь до 30°C. Еще теплее - до 32°C - на юго-западе Ютландии. Сильный ветер лишь немного остудит западное побережье.

По прогнозам национального Метеорологического института, жителей королевства ждут и "тропические ночи". Температура воздуха не будет опускаться ниже 20°C.

Более характерная для датского лета погода вернется в столицу не раньше вторника.

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