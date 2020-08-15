Белорусская солидарность в Варшаве

После скандальных выборов и массовых протестов белорусы, живущие за пределами своей страны, организовывают демонстрации по всему миру — в знак солидарности с населением Беларуси и привлечения внимания международного сообщества к ситуации в стране.
В Варшаве, столице Польши, акции протеста устраиваются почти каждый день.
Накануне были освобождены более 2 тысяч задержанных с начала массовых акций протеста, но вдвое больше еще остаются в стенах РОВД.
Также стало известно о заведении уголовного дела на Степана Путило (он же Светлов) — основателя Telegram-канала NEXTA, ставшего в последние дни самым популярным источником информации о ситуации в Республике Беларусь. Канал базируется в Польше. Путило обвиняют в организации массовых беспорядков.
Один из протестующих объявил бессрочную голодовку у здания представительства Еврокомиссии в Варшаве.
Польское правительство выразило поддержку белорусскому народу. Депутат парламента Польши Михал Щерба только что вернулся из Беларуси.
Польское правительство приняло резолюцию, осуждающую режим Лукашенко. Тем временем белорусы, несогласные с результатами выборов, не собираются сдаваться. Мирные акции протеста по всей стране продолжаются. В субботу в Минске вспоминают Александра Тарайковского, погибшего во время протестов 10 августа.