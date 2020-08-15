Беларусь: кто убил манифестанта?

В Беларуси продолжаются Массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов. В Минске тысячи людей пришли почтить память Александра Тарайковского, погибшего при разгоне демонстрации. В столице у здания гостелеканалов также состоялся митинг солидарности с журналистами, готовыми объявить забастовку.

Говорит участник демонстрации в Минске: "Жить дальше так невозможно. Власть сейчас находится у тех, кто не имеет права на эту власть и люди уже с этим не согласны, люди были давно с этим не согласны, но был еще страх, сейчас страха у людей уже нет".

В субботу СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент смерти Александра Тарайковского. В белорусском МВД утверждают, что 34-летний мужчина попытался бросить в сотрудников спецназа взрывное устройство, но сам подорвался. Его вдова Елена Герман говорит, что была в морге и не заметила на руках погибшего следов взрыва. "У него в руке ничего нет. Вот, выстрел, стреляют, он хватается за грудь, кровь, он падает", — комментирует видео Елена.

На фоне обострения ситуации в стране Александр Лукашенко заявил, что поговорил с Владмиром Путиным. По его словам, РФ обещает при первом запросе оказать Беларуси помощь по обеспечению безопасности.