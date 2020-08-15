Евросоюз готовит новые санкции против Минска

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси и приступает к разработке санкций против причастных к их фальсификации и насилию над участниками массовых протестов в республике. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по окончании видеоконференции глав МИД стран-членов.

Литва предлагает создать европейский фонд для поддержки "жертв репрессий" в Беларуси. Президент Гитанас Науседа намерен организовать форум национального примирения с участием представителей правительства и общественности: "Вопрос санкций второстепенный. В первую очередь, необходимо попытаться осуществить данную инициативу. Нужно испробовать все средства, которые естественным образом рассматриваются в ситуациях, когда проливается кровь невинных людей".

Инициативу Литвы уже поддержали Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, Варшава выделит на программу помощи белорусам 11 млн евро.

"Будущее Беларуси могут решать только сами белорусы, - отмечает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Наша цель - удостовериться в том, что они могут воспользоваться этим правом. Поэтому мы призываем белорусские власти устроить новые, свободные выборы".

Александр Лукашенко ранее заявил, что протесты в республике также были организованы извне, и пообещал не позволить "развалить страну".

В результате столкновений с правоохранителями в ходе манифестаций после объявления официальных результатов выборов были госпитализированы 250 человек, есть погибшие.