Задержанные в Минске "наёмники" вернулись в РФ

Задержанные в Беларуси россияне, которых официальный Минск называет "наёмниками" частной военной компании "Вагнер", возвращены на родину.

Об этом в пятницу заявили в Генпрокуратуре РФ.

32 гражданина России доставлены в страну наземным путём. Последний - 33-й - задержанный, который помимо российского имеет белорусский паспорт, остался в республике.

29 июля власти Беларуси заявили о задержании в санатории под Минском группы россиян. Она, по версии следственных органов, прибыла в страну для "организации беспорядков" с целью "дестабилизировать ситуацию в республике в преддверии выборов".

Москва настаивала на невиновности россиян, назвав инцидент "провокацией со стороны третьего государства".

Известно, что решение о выдаче было принято после того, как Александр Лукашенко получил от Владимира Путина "разъясняющее письмо" касательно данной ситуации.