Великобритания ужесточает карантин для вновь прибывших

Великобритания вновь вводит обязательный карантин для всех прибывающих из Франции, Голландии и нескольких других государств, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситауции. Новые меры по борьбе с распространением коронавируса вступят в силу уже в субботу: всем, кто пересечет границу после четырех часов утра по местному времени, придется самоизолироваться на 14 дней. Нарушителям грозит штраф.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс отмечает: "Карантин становится обязательным для приезжающих еще из целого ряда стран, в том числе из Франции, Голландии. Мы усиленно работали над тем, чтобы снизить число заражений, и не можем себе позволить теперь завезти коронавирус из-за границы".

Ранее в Нортгемптоне была выявлена новая вспышка COVID-19. Руководство местной фабрики по производству сэндвичей решило провести массовое тестирование сотрудников: инфекция обнаружена у примерно 300 человек.

В Париже уже заявили, что введут по отношению к соседям аналогичные меры. Франция - одно популярнейших направлений для британских туристов. Накануне здесь был зафиксирован рекордный суточный рост числа заражений с момента смягчения национального карантина.