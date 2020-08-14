Турция: сделка Израиля и ОАЭ - "предательство палестинских интересов"

Гнев стран Ближнего Востока в связи с договоренностью между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами о нормализации двусторонних отношений не утихает.

В пятницу Турция обвинила Абу-Даби в "предательстве палестинских интересов". В Иране решение ОАЭ и Израиля назвали "стратегической глупостью", которая усилит сопротивление еврейскому государству в регионе.

"Палестинское руководство заявляет о решительном неприятии и осуждении неожиданной американо-израильско-эмиратской трёхсторонней декларации о полной нормализации отношений между Израилем, оккупирующим палестинские территории, и Объединенными Арабскими Эмиратами в обмен на предполагаемую временную приостановку планов по аннексии палестинских земель и распространению на них израильского суверенитета", - заявил Набиль Абу Рудейн, пресс-секретарь президента частично признанной Палестины Махмуда Аббаса.

Решение премьер-министра Израиля осудили также политики, представляющие поселенцев на западном берегу Иордана: "Если Биньямин Нетаньяху продает суверенитет в обмен на бумажку из страны, которая никогда не угрожала Израилю и находится от него далеко, это мошенничество. Это не сделка, а обман века!" - заявил Йоси Даган, глава регионального Совета Самарии, не признанного международным сообществом.

В свою очередь президент Египта, ставшего первой признавшей Израиль арабской страной, назвал соглашение "шагом к миру на Ближнем Востоке", добавив, что "с интересом и большой признательностью прочитал совместное заявление Соединенных Штатов, братских Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля о прекращении израильской аннексии палестинских земель".

В самом Абу-Даби достигнутую с Израилем договорённость считают миротворческой: "Сегодня мы видим, что наша главная инициатива заключается не в разрешении палестино-израильского конфликта, что зависит только от палестинцев и израильтян, а в том, чтобы способствовать обезвреживанию бомбы замедленного действия, которая угрожала решению о двух государствах. Эта бомба замедленного действия была аннексией Израилем палестинских земель, как то обещали в предвыборной кампании Нетаньяху и Бенни Ганц", - заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш.

О том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений в четверг первым заявил президент США. Согласно договоренностям, еврейское государство приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, взаимном

учреждении посольств.