В Испании призывают молодёжь образумиться

Гильермо всего 28 лет, но он уже переболел Covid-19. Заразился он в марте, когда о новом коронавирусе было практически ничего не известно. Вскоре болезнь переросла в затяжную пневмонию, и только теперь он потихоньку начинает приходить в себя.

"У меня не было сил просыпаться, заниматься спортом, - рассказал Гильермо Грушка корреспонденту Euronews. - Все тело болело, как будто меня избили. Шея и подмышечные узлы оставались опухшими в течение нескольких месяцев. Если молодой человек настолько тяжело переносит болезнь, то представьте, что произойдет с пожилым человеком - вашим отцом или дедом! Мы все должны быть крайне осторожными".

За минувшие сутки в Испании зафиксировано 2 935 заболевших Covid-19, это самый высокий показатель за последние недели. Меньше других соблюдает социальную дистанцию и прочие меры предосторожности молодёжь. Гильермо Груше трудно понять сверстников: "Мне с трудом верится, что это не преднамеренно, это безумие какое-то... Возможно, молодые люди чувствуют себя неуязвимыми. Смотрят на статистику и думают: ну, меня все это не коснётся. Но ведь происходящее выходит за рамки чувства неуязвимости, это абсолютное отсутствие заботы о других!"

Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с апрельскими показателями, тем не менее после отмены режима повышенной готовности 21 июня в стране всё чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти вынуждены вновь вводить строгие карантинные меры.

Средний возраст тех, чьи тесты на коронавирус дают положительный результат, меньше 35 лет. Специалисты призывают подростков соблюдать карантин, даже если у них нет симптомов: "Молодых людей с положительными результатами тестирования просят самоизолироваться в течение 15 дней, но они этого не делают. И спрашивают: почему? ведь я ничего не чувствую! А потом они идут на вечеринку и передают вирус друзьям, те приносят его домой, заражают своих отцов или дедов, которые могут умереть. Как потом с этим жить всю оставшуюся жизнь?"- говорит Хавьер Гарсиа Фернандес, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице Эль-пинар-де-эль-Иерро.

Общее число умерших от последствий коронавируса достигло в Испании 28 605 человек. "Главная цель властей - не пропустить решающий момент и снизить скорость распространения инфекции, пока система здравоохранения снова не рухнула", - передаёт из Мадрида наш специальный корреспондент Хайме Веласкес.