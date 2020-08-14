Совет ЕС готовит меры в отношении Турции

Совет ЕС поручил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить меры в связи с ростом напряженности в Средиземном море между Грецией и Турцией. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза вновь подтвердили полную солидарность ЕС с Грецией и Кипром.

Глава МИД Греции Никос Дендиас встретился в Вене с госсекретарем США Майклом Помпео и заявил, что Афины открыты для диалога с Анкарой, вместе с тем он подчеркнул, что Турция — единственная, кто виноват в эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, и что она должна немедленно покинуть греческий морской шельф.

"Список санкций в отношении Турции, которые мы запросили у служб Евросоюза, составляется. Это будет предметом нашего следующего обсуждения в Берлине в конце месяца. Наша цель — иметь готовый инструмент в руках Европейского союза, если он потребуется. Инструмент, который подтолкнет Турцию вернуться на путь легитимности и международного права", — сказал Никос Дендиас.

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заявил о необходимости пересмотра отношений ЕС и Турции: "Действия, которые предпринимаются в районе Средиземного моря, в Ливии, в Сирии, на севере Ирака, решение о превращении одной из главных достопримечательностей мира собора Айя София в мечеть— все это должно заставить ЕС пересмотреть свои отношения с Турцией".

Анкара подчеркивает, что геологоразведка в Восточном Средиземноморье продлится до 23 августа

Министр иностранных дел Турции заявил: "Вместо того, чтобы потворствовать Греции и выражать безусловную поддержку, Евросоюз должен призвать Афины проявить благоразумие".

В Берлине настаивают на прямом диалоге. А Париж принял решение усилить свое военное присутствие в регионе. США выразили обеспокоенность в связи с проведением ВМС Греции и Франции совместных учений в восточной части Средиземного моря.