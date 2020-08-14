Коронавирус: новые ограничительные меры в Европе

Власти европейских стран пытаются сдержать распространение коронавирусной инфекции. Правительство Испании решило принять дополнительные меры — в частности, это закрытие дискотек и ночных баров, а также запрет на курение на улице и в других общественных местах, когда нет возможности соблюдать двухметровую дистанцию. За последние две недели в Испании зарегистрировано почти 50 тысяч новых случаев инфекции, около 3500 ежедневно.

На этом фоне Германия внесла Испанию, за исключением территории Канарских остров, в список стран с неблагоприятной обстановкой.

А британских туристов врасплох застала новость, что Соединенное Королевство вновь вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Франция, Нидерландов и Монако. На территории Франции сейчас находятся 160 тысяч отдыхающих из Великобритании. Новое санитарное правило вступает в силу в ночь на субботу. В порту Кале в пятницу скопились очереди из желающих вернуться заранее.

Число случаев ежедневного заражения коронавирусом во Франции приближается к трем тысячам. в течение уже нескольких дней подряд в стране наблюдается ускорение динамики распространения инфекции. Париж и Марсель внесены в "красную зону" и местные власти получили полномочия усилить ограничительные меры.